Temperaturas acima da média para esta altura do ano

O termómetros podem ultrapassar os 40 graus nos próximos dias, sobretudo no Algarve, Évora e Beja, no Alentejo, Santarém, Coimbra e Braga.

No resto do país, as temperaturas vão estar acima dos 30 graus. Esta quinta-feira vai ser o dia mais quente.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, são temperaturas mais altas que o habitual para esta época do ano e só começam a descer a partir do fim-de-semana.

Até ao fim-de-semana, o risco de incêndio vai estar muito elevado ou máximo, os dois mais graves numa escala de cinco, no norte e centro do país, com exceção do litoral.