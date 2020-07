Bombeiro morre após sofrer ataque cardíaco em Leiria

Um bombeiro de Leiria morreu este sábado de tarde após sofrer uma paragem cardiorespiratória durante as operações de consolidação do fogo que começou na sexta-feira na freguesia de Arrabal, no concelho de Leiria.

O operacional foi assistido no local pelos colegas de equipa, mas acabou por morrer no hospital de Leiria, pouco antes das 20 horas.

A imprensa local avança que o homem tinha cerca de 30 anos e estava a trabalhar desde as 16:00 horas.

O incêndio em Leiria tinha sido dado como dominado ontem à noite, mas teve uma reativação forte durante a madrugada.