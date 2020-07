PAN apresenta queixa ao MP por "crimes contra animais" em Santo Tirso

A deputada do PAN Inês Sousa Real afirmou este domingo que recebeu denúncias na madrugada de sábado que davam conta de que os animais no abrigo atingido pelas chamas em Santo Tirso não estavam a ser resgatados.

De acordo com o partido, é com muito espanto que ouvem os dados da Câmara Municipal, que alega ter retirado 110 animais do local.

A Câmara Municipal de Santo Tirso lamentou este domingo a morte de 54 animais, 52 cães e dois gatos, num abrigo atingido pelo incêndio que deflarou no concelho vizinho de Valongo.

Num comunicado divulgado no site, a autarquia afirma que realizou todos os esforços para salvaguardar a vida dos animais, não se podendo sobrepor às entidades que coordenavam as operações no terreno.

Esclarece ainda que, quando o incêndio foi dado como dominado, procederam à retirada de 110 cães, ainda com vida, que se encontravam no abrigo, garantindo que 13 já foram realojados no Canil/Gatil Municipal de Santo Tirso.