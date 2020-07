Autarca de Santo Tirso atira responsabilidades para a Direção-Geral de Alimentação e Veterinária

Há denúncias dos canis na Serra da Agrela com mais de 10 anos.

Na última década muito pouco foi feito. O autarca de Santo Tirso atirar as responsabilidades para a Direção-Geral de Alimentação e Veterinária e para o veterinário municipal.

Números atualizados contabilizam 73 animais mortos no incêndio de sábado. E vários animais foram resgatados com vida do que resta dos canis ilegais.

A morte dos animais está a provocar uma onde de indignação. Esta segunda feira ficou marcada por dois momentos distintos durante a tarde.

Dezenas de pessoas resgataram vários animais da casa da dona de um dos abrigos ilegais e horas mais tarde realizou-se uma vigília.

