Professores preocupados com regresso às aulas exigem melhores condições de trabalho

A Fenprof foi entregar milhares de postais ao ministério da Educação para exigir melhores condições de trabalho para os docentes do primeiro ciclo.

A Federação Nacional de Professores está preocupada com as orientações de segurança sanitária da tutela para o arranque do ano letivo.