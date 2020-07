Resgatadas duas tartarugas a precisar de cuidados na Madeira

As tartarugas que nascem nas praias da América e de Cabo Verde passam os primeiros anos de vida nos mares dos Açores e da Madeira, mares onde há predadores naturais, onde podem ser vítimas acidentais dos pescadores e onde há novo perigo que é o lixo à deriva no oceano.

Duas tartarugas em dificuldades foram resgatadas nas últimas semanas. Os animais estão vivos e a recuperar, mas para tratá-los é preciso dinheiro.

A Estação de Biologia Marinha do Funchal lançou uma campanha de recolha de fundos para pagar as contas dos tratamentos veterinários às duas tartarugas resgatadas nos mares do arquipélago.

