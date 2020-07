PCP já tem tudo preparado. Falta pouco mais de um mês para a Festa do Avante

As regras e medidas de segurança já são conhecidas e este ano são mais apertadas por causa da pandemia.

Este ano na Quinta da Atalaia, no Seixal, vão estar abertos espaços que nunca antes estiveram à disposição dos visitantes.

O espaço vai contar com 30 hectares, mais 10 mil metros quadrados do que nas edições anteriores. Vão ser criadas mais entradas e saídas para evitar aglomerados e as portas vão abrir mais cedo.

As regras de higiene vão ser apertadas e as equipas de limpeza vão ser reforçadas. Em todo o espaço vão estar ao dispor pontos de higienização com álcool gel.

O PCP não revela quantos bilhetes foram vendidos até agora, nem quantas pessoas estiveram na edição do ano passado. Apenas se sabe que é uma das principais fontes de receita do partido.

