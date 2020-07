Bombeiro desaparecido após acidente com veículo de socorro

O autarca de Proença-a-Nova confirmou este sábado que pelo menos quatro bombeiros ficaram feridos, um em estado grave, e um está desaparecido, após o acidente com um veículo de socorro.

Os feridos foram transferidos para um hospital em Castelo Branco.

Em direto para a SIC Notícias, João Lobo explicou que a viatura capotou depois de um pneu rebentar.

O veículo de bombeiros de Proença-a-Nova ia reforçar o dispositivo de combate às chamas em Oleiros, quando se deu o acidente.

INCÊNDIO EM OLEIROS AMEAÇA VÁRIAS ALDEIAS

Um incêndio deflagrou este sábado numa zona de pinhal em Oleiros, no distrito de Castelo Branco, e está a ser combatido por mais de 300 bombeiros, apoiados por 95 viaturas.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Castelo Branco, no combate ao incêndio estão envolvidos operacionais de diversas corporações dos distritos de Coimbra, Leiria e Castelo Branco.

As chamas obrigaram ao corte de várias estradas na região.

As altas temperaturas que se fizeram sentir toda a tarde e o vento, por vezes forte, têm feito as chamas avançar rapidamente. Há casas em perigo e algumas pessoas foram já retiradas do local, o que torna o combate ainda mais urgente.