Incêndio ameaça várias aldeias em Oleiros

Um incêndio deflagrou este sábado, por volta das 15:30, em Oleiros, no distrito de Castelo Branco.

As chamas estão a ser combatidas por mais de 300 operacionais, apoiados por cerca de 95 viaturas e sete meios aéreos.

As chamas obrigaram ao corte de várias estradas na região e apanharam um carro dos bombeiros, que ardeu.

As altas temperaturas que se fizeram sentir toda a tarde e o vento, por vezes forte, têm feito as chamas avançar rapidamente. Há casas em perigo e algumas pessoas foram já retiradas do local, o que torna o combate ainda mais urgente.