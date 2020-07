Sete meios aéreos combatem as chamas em Oleiros

Um incêndio em zona de pinhal no concelho de Oleiros, distrito de Castelo Branco, está a ser combatido pelos bombeiros desde as 15:30.

No terreno, estão cerca de 160 bombeiros das corporações de Coimbra, Leiria e Castelo Branco, apoiados por 43 veículos e sete meios aéreos.

A repórter Madalena Ferreira adianta que, por precaução, as autoridades vão retirar duas pessoas de casa, no Lugar de Cabeço, que está entre duas frentes ativas do incêndio.