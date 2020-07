Tiroteio em Moscavide. "Detido foi retido por populares"

"O detido foi retido por populares" até à chegada da Polícia de Segurança Pública e "não ofereceu resistência", esclareceu à SIC Notícias o Comissário Bruno Pires da PSP.

A vítima era casada e tinha três filhos.

O crime ocorreu por volta das 13:30 e o suspeito, com 80 anos, encontra-se sob custódia da PSP.

O homem morreu este sábado após ter sido "baleado em várias zonas do corpo" por outro homem, com cerca de 80 anos, na avenida de Moscavide, no concelho de Loures, distrito de Lisboa.

Quando a Polícia de Segurança Pública (PSP) chegou ao local encontrou "um homem que tinha sido baleado em várias zonas do corpo por outro homem".