Principal preocupação do Algarve são os meses depois do verão

A secretária de estado do turismo explicou que com novo modelo de lay-off, aprovado ontem em Conselho de Ministros, as empresas vão ser apoiadas até ao final do ano.

Depois de uma reunião com empresários e associações da região do Algarve, Rita Marques, disse que a principal preocupação são os meses depois do verão.

Novo modelo de lay-off reforça salários dos trabalhadores

No início do mês de agosto, o lay-off simplificado passa a estar disponível apenas para empresas que estejam fechadas por imposição do Governo, como os bares e as discotecas.

As empresas com uma quebra de faturação igual ou acima de 75% vão ter um apoio extraordinário.