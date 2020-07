O presidente do PSD, Rui Rio, considera que a taxa de desemprego em Portugal é uma incógnita e afirma que não é possível, neste momento, prever um valor relativo ao desemprego, porque existem vários parâmetros em avaliação, entre eles o lay-off.

"Temos imensas empresas em lay-off, temos milhares de trabalhadores em lay-off".

O líder do PSD,afirma que desses trabalhadores no regime de lay-off não se sabe os que regressam ao trabalham e os que ficam no desemprego.