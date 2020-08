Já provou pão de medronho?

O medronho é normalmente associado à aguardente, mas em Leiria um chefe criou um pão feito com este fruto vermelho.

O início do processo é semelhante ao usado habitualmente em qualquer pão: farinha de trigo, levedura, água e sal. Depois de amassar tudo um pouco, é introduzido o ingrediente inovador: uma pasta de medronho que torna este um produto único e, defende o criador, mais saudável.

Uma fórmula com conta peso e medida, desenvolvida nos últimos cinco anos.

O grande desafio foi trabalhar com um fruto pouco utilizado na alimentação, devido às suas características. Parte do segredo passou por conseguir separar todos os elementos do medronho.

Do forno sai um pão com um ar rústico e que aposta em ingredientes naturais. Uma inovação que se acredita, poderá valorizar o medronho, um produto abundante, sobretudo no interior do país.