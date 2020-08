Quilos de comida desperdiçada encontrados no lixo junto a supermercados

As imagens publicadas no Instagram mostram vários quilos de legumes, fruta e pão em boas condições, que dois amigos encontraram num caixote do lixo junto a um supermercado do Pingo Doce.

O Pingo Doce afirma que está a averiguar o que poderá estar na origem desta situação, que vai contra as regras estabelecidas pela companhia. Garante ainda que tenta combater o desperdício alimentar, e que no ano passado evitou o desperdício de mais de 10.700 toneladas de alimentos.

Os dois amigos fizeram uma segunda ronda pelos caixotes do lixo junto a outros hipermercados e encontraram mais comida em boas condições para consumo. Desta vez do hipermercado Auchan, que em comunicado diz o desperdício alimentar é uma das grandes preocupações da distribuição da companhia.

O vídeo, partilhado nas redes sociais e visto por mais de um milhão de pessoas, surge numa altura em que milhares de famílias se encontram em dificuldades por causa da pandemia e pedem ajuda às associações alimentares.