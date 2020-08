Há 11 hospitais ou centros de saúde com falta de médicos em pelo menos 10 especialidades.

O balanço surge num despacho do Governo que identifica as 11 unidades de saúde com carência de clínicos. A lista identifica a anestesiologia como a especialidade com mais falta de médicos em todo o país.

Este balanço identifica as principais falhas e são quase todas em hospitais fora das grandes cidades.

