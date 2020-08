Mais de 10 suspeitos constituídos arguidos por burlas no MBWay

Mais de dez suspeitos de burlas no MBWay foram constituídos arguidos foi o resultado da operação da PSP esta sexta-feira de manhã nos distritos de Setúbal, Santarém e Portalegre.

De acordo com as autoridades, há mais de 1 ano que estes suspeitos se dedicavam à prática do crime alguns em rede, outros de forma autónoma.

Foram apreendidos telemóveis, documentação bancária, e faturas referentes a artigos alegadamente adquiridos com os montantes das burlas.