Sindicato dos Enfermeiros Portugueses exige aumentos para 168 profissionais do hospital de Braga

O Sindicato dos Enfermeiros Portugueses promoveu, na manhã desta sexta-feira, um protesto simbólico junto ao Hospital de Braga, com a colocação de 168 balões.

Em causa está a não atualização dos salários a 168 profissionais, que deveriam estar a receber mais 145 euros por mês, desde que o hospital voltou à esfera pública, a 1 de setembro de 2019.

Em comunicado, a administração do hospital de Braga garante que continua a tentar resolver este problema. E segundo Nelson Pinto, do Sindicato dos Enfermeiros Portugueses, "mesmo a própria administração culpa o Ministério da Saúde e o Ministério das Finanças pela não resolução do problema".

Sindicato e conselho de administração estiveram reunidos e, no final do encontro, um dirigente sindical apontou o dedo ao Governo.