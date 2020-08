Covid-19: Vila do Conde com 9 pescadores infetados e mais de 170 casos ativos

Nove pescadores de Vila do Conde estão infetados com Covid-19. O presidente da Associação Pro-Maior Segurança dos Homens do Mar diz que o primeiro surto foi detetado há cerca de duas semanas. Desde essa altura, os tripulantes que estiveram em contato com o caso ficaram todos em casa de quarentena. A situação levou ainda à paragem de uma embarcação.

O caso mais recente foi conhecido ontem. Um outro pescador, de um diferente barco testou positivo à Covid-19.

Em declarações à TSF, o líder da associação Pro-Maior garante que os restantes pescadores já estão a ser testados.

Em Vila do Conde há 173 casos ativos, de acordo com informações da autarquia, e um total de 576 confirmados, segundo o último boletim da Direção-Geral da Saúde. O município é um dos que regista mais casos por 100 mil habitantes no distrito do Porto.

