"São ingeridos por muitas espécies, algumas da nossa dieta alimentar. Estamos a ingerir microplásticos"

O Oceano Atlântico pode ter, pelo menos, 10 vezes mais plástico do era esperado. A conclusão é de um estudo publicado na revista Nature Communications esta semana, que estima haver entre 12 e mais de 20 milhões de toneladas de microplásticos nas águas mais superficiais.

As embalagens de plástico simples, descartáveis, utilizadas no dia-a-dia, vão sendo decompostos nos oceanos pela luz solar e pelas ondas e transformam-se em microplásticos. Podem durar séculos e espalham-se por todo o planeta.

O ambientalista Miguel Lacera, explicou em entrevista à SIC Notícias, que o Cabo Raso, em Cascais, é uma "espécie de trituradora de plásticos" que os transforma de forma rápida em microplásticos. Contou que no local encontra muito lixo deitado fora pelos navios ou pelos pescadores.

Miguel faz mergulho há mais de 50 anos. Gosta de observar a dinâmica do mar e o lixo que encontra nas praias e nos oceanos.

As Maldivas, no Oceano Índico são compostos por mil 192 ilhas. Nas praias e águas costeiras, os níveis de microplásticos são os mais elevados do mundo.

Segundo cientistas, mesmo que os plásticos deixassem de ir parar aos oceanos agora, os microplásticos

continuariam a acumular-se durante gerações a partir do lixo que está no mar.

Durante a pandemia, a polui çã o nos oceanos tem aumentado devido à s luvas e máscaras descartáveis. Miguel Lacerda contou à SIC Notícias que tem visto muito material de proteção individual em Cascais.