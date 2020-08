Autoridades fazem buscas para encontrar jovem desaparecido no rio Tejo 

Um jovem desapareceu este domingo à tarde no rio Tejo, na zona da Ponta dos Corvos, no Seixal, quando ia a banhos.

O alerta foi dado cerca das 17:10, através do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa.

Nas buscas, coordenadas pela Polícia Marítima, estão envolvidas duas embarcações, uma mota de água, duas equipas de mergulhadores e ainda um helicóptero. No local, há elementos da Polícia Marítima, dos Bombeiros Voluntários do Seixal e da Polícia de Segurança Pública.

De acordo com o comandante Diogo Branco, da Capitania do Porto de Lisboa, dois jovens estavam a dar mergulhos no pontão da Ponta dos Corvos quando se começaram a sentir mal. Uma pessoa que estava no local conseguiu socorrer um dos jovens, mas o outro acabou por desaparecer.

Em direto para a SIC Notícias, o comandante explicou que as buscas foram alargadas e que as autoridades esperam encontrar o jovem nas próximas horas.