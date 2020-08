Este ano, a maioria dos partidos políticos vai abdicar dos eventos que marcam o regresso da atividade política depois das férias de verão.

Devida à situação da pandemia da Covid-19 no país, as iniciativas agendadas serão realizadas com um menos pessoas, de modo a que as medidas de contenção sejam asseguradas.

Entre os partidos, o PCP vai manter a tradicional festa do Avante!.

