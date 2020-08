Situação nos lares “vem de trás, nalguns casos há décadas”

Um estudo desenvolvido pela Associação Nacional de Gerontologia Social (ANGES) ao longo dos últimos meses conclui que muitos trabalhadores do setor social se encontram em “burnout”.

Ricardo Pocinha, presidente da associação, explica que esta é uma situação que “vem de trás”, nalguns casos “há décadas” e que foi agudizada pela pandemia, que veio fragilizar ainda mais os recursos humanos nestas instituições.

O presidente do ANGES considera ainda que o Governo e o Presidente da República têm sido advertidos para a possibilidade da continuidade dos surtos de Covid-19 nos lares, mas também para um “quadro mais penoso” no inverno.

Para já, Ricardo Pocinha aponta três questões que devem ser resolvidas com urgência: encontrar forma de criar uma carreira progressiva, para que os profissionais sejam reconhecidos; regulamentar as direções destas instituições; e reforçar as equipas dos turnos noturnos nos lares.