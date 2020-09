Curso de Medicina na Católica. Obras no edificio de Sintra vão começar 

Vão começar as obras no edíficio onde vai ficar instalada a nova Faculdade de Medicina da Universidade Católica Portuguesa. É em Sintra e o curso deverá arrancar em setembro do próximo ano.

As aulas teóricas serão em Sintra, mas os estágios acontem em parceria com o Grupo Luz Saúde.

Esta é já a segunda proposta da Universidade Católica, depois da primeira ter sido chumbada por insuficiências pedagógicas.

Apesar da aprovação da Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior, a Ordem dos Médicos reconhece as melhorias do segundo projeto. Ainda assim, garante que não são suficientes para ter um curso com qualidade.

O valor da propina que cada aluno terá de pagar ainda não está definido, mas a especialidade poderá sempre ser realizada nos hospitais públicos. E caso a instituição de ensino cumpra todas as regras impostas, o curso poderá ser renovado por mais três anos.