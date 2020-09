Costa na comissão de honra de Vieira. "Há muitos anos que a política se dilui no futebol" 

A politóloga Marina Costa Lobo e o comentador da SIC David Borges estiveram esta segunda-feira na Edição da Noite, da SIC Notícias, para uma análise à integração de António Costa na comissão de honra de Luís Filipe Vieira para as eleições no Benfica.

Marina Costa Lobo diz que não é possível separar o político do cidadão e lembra as palavras do primeiro-ministro quando disse que "um membro do Governo nunca deixa de ser membro do Governo, mesmo quando está na mesa do café".

"Não é apenas por Luís Filipe Vieira ser um candidato à presidência do Benfica e não querermos misturar política com futebol. É que Luís Filipe Vieira está a ser, atualmente, investigado e é arguido em processos na justiça. Um primeiro-ministro não pode intrometer-se em processos judiciais, tomando partidos, mas foi isto que António Costa fez."

David Borges diz que não ficou surpreendido com a presença de António Costa e de Fernando Medina na comissão de honra de Vieira, "porque há muitos anos que a política se dilui no futebol".