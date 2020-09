O humorista Ricardo Araújo Pereira esteve esta sexta-feira no Jornal da Noite para falar sobre o regresso do programa "Isto é Gozar Com Quem Trabalha".

O programa será gravado uma vez por mês noutra cidade, com o objetivo percorrer alguns pontos do país. Temas da atualidade e muito humor é com o que pode contar todos os domingos, depois do Jornal da Noite.