Distritos de Leiria e Coimbra sob aviso laranja devido ao mau tempo

Os distritos de Leiria e de Coimbra estão esta sexta-feira sob aviso laranja devido ao vento, precipitação e trovoada originados pelo ciclone subtropical Alfa, anunciou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O IPMA refere em comunicado que decidiu elevar o nível de aviso amarelo para laranja nos distritos de Leiria e de Coimbra, até às 23:59, tendo em conta o agravar da situação meteorológica.

"A depressão centrada junto à costa do distrito de Leiria, ganhou características subtropicais durante a tarde, revelando uma estrutura organizada nas imagens de satélite", lê-se.

A fonte refere que, com a aproximação da depressão à costa, "foi possível monitorizar o ciclone com o auxílio do sistema de radar, sendo possível identificar ventos de intensidade muito elevada em altitude, mas relativamente próximo da superfície".

Segundo a fonte, estão previstas condições favoráveis à ocorrência de trovoada, aguaceiros, por vezes fortes e acompanhados de trovoada, e vento, também por vezes forte, com rajadas até 100 km/h.

O IPMA tinha colocado hoje treze distritos de Portugal continental sob aviso amarelo por causa do vento e da chuva que pode ser por vezes forte e acompanhada de trovoada.

Pelas 19:00 ainda estavam sob aviso amarelo os distritos de Guarda, Castelo Branco, Portalegre, Évora, Beja, Faro, Setúbal, Santarém e Lisboa.

As previsões para hoje para o continente apontavam para períodos de céu muito nublado, aguaceiros, por vezes fortes, acompanhados de trovoada e de rajadas fortes de vento, em especial nas regiões do interior e possibilidade de queda de granizo.

Está também previsto vento fraco a moderado do quadrante sul, soprando por vezes forte e com rajadas até 75 quilómetros por hora (km/h) nas regiões Centro e Sul.

Nas terras altas, o vento será forte do quadrante sul, com rajadas até 85 km/h, em especial nas regiões Centro e Sul.