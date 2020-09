Centenas de peixes mortos no rio Antuã devido a descarga de leite

O município de Estarreja, no distrito de Aveiro, denunciou no sábado a existência de centenas de peixes mortos no rio Antuã devido a uma descarga com origem em Oliveira de Azeméis.

Em comunicado enviado à agência Lusa, a Câmara de Estarreja refere que, na manhã de sexta-feira, "segundo nota do município de Oliveira de Azeméis", uma unidade fabril daquele concelho alertou as autoridades para o derramamento de leite no Rio Ul.

"Sendo o Rio Ul um afluente do Rio Antuã, infelizmente, não tardou a expandir esta contaminação às águas que atravessam a cidade de Estarreja", lê-se no comunicado.

O município de Estarreja denuncia que, ao final da tarde dee sábado, "foi possível verificar o impacte ambiental" da descarga, que afetou "gravemente a fauna" do rio, com centenas de peixes mortos "num cenário desolador".

Segundo o comunicado, de imediato foi efetuada a colheita de amostra da água contaminada pelas Águas do Vouga, concessionária do sistema regional do Carvoeiro (Associação de Municípios do Carvoeiro-Vouga), para que seja feita a análise da substância que estará na origem da contaminação das águas do Rio Antuã.

A Câmara de Estarreja adianta que a situação foi comunicado ao Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA) da GNR e à Agência Portuguesa do Ambiente (APA), dada a "gravidade da situação".

"Há já alguns meses, a Câmara Municipal comunicou ao Ministério do Ambiente a sua preocupação com a qualidade da água que chega ao Rio Antuã, estando o problema a montante do concelho de Estarreja", refere a nota.