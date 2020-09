Coimbra está mais calma que o normal: a entrada no ensino superior com a pandemia como pano de fundo

Os anseios e preocupações das famílias e novos alunos com a ida para o ensino superior mantêm-se. Mas desta vez com a pandemia como pano de fundo.

Coimbra está mais calma que o normal nesta altura e o local das matrículas, até foi transferido para o estádio universitário.

A inscrição e encontrar alojamento estão no topo das preocupações dos pais no primeiro dia. Mas este ano os habituais receios com o futuro dos filhos ganharam novos contornos. Até porque a prioridade da Universidade de Coimbra são as aulas presenciais.