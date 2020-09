A pandemia de Covid-19 trouxe novos desafios à saúde em Portugal, uma área onde a inovação e a tecnologia digital vão desempenhar um papel fundamental para prestar um serviço diferenciado que corresponda à expectativa dos utentes.

A teleconsulta é uma das tendências atuais e Ana Sofia Marta, da Accenture, estima que uma em cada três consultas seja feita de forma virtual no futuro, para fazer face aos grandes desafios que se impõem ao setor.

Esta e outras opções estiveram em debate no CEO Health Forum, uma iniciativa organizada pela Accenture que pretende discutir o futuro da saúde em Portugal e que conta com a parceria da SIC Notícias e do Expresso.