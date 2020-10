A regulamentação do teletrabalho é uma das prioridades do Governo, mas o executivo de António Costa não se comprometeu com um prazo para entrega do diploma final na Assembleia da República.

O Secretário de Estado do Emprego, Miguel Cabrita, disse que o teletrabalho tem sido adaptado de uma forma muito célere ao longo da pandemia, que o documento está em debate, e que antes da apresentar a versão final, quer estender o debate aos parceiros sociais.