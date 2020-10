Governo cria comissão para elaborar estratégia contra a pobreza

O Governo criou uma comissão de coordenação para elaborar, até dezembro, a estratégia nacional de combate à pobreza para "mitigar as desigualdades" entre os cidadãos, foi este sábado anunciado.

"No Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza, que hoje se assinala, o Governo constitui a comissão de coordenação, que integra individualidades de reconhecido mérito, para a elaboração da Estratégia Nacional de Combate à Pobreza, através da qual se pretende mitigar as desigualdades e garantir condições de vida dignas para todos os cidadãos", indicou, em comunicado, o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.