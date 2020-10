Depois da Bárbara, há uma nova depressão no próximo fim de semana

Cinco distritos estão sob aviso vermelho esta terça-feira devido à passagem da depressão Bárbara pelo território português.

O climatologista Mário Marques explica que o país será afetado por chuvas fortes e persistentes, que poderão originar “inundações rápidas”.

Apesar de ser um “fenómeno normal” para a altura do ano, o climatologista diz ainda que podem também ser registados fenómenos locais de vento, como tornados isolados ou rajadas descendentes muito intensas.

NOVA TEMPESTADE NO FINAL DO MÊS

Depois da passagem da depressão Bárbara, o território português terá dois ou três dias de “bom tempo”, mas no fim de semana é esperada uma nova depressão, avisa Mário Marques. Deverá provocar agitação marítima sobretudo a Norte.

Para o fim do mês é esperada a tempestade Epsilon – que está neste momento a nordeste das Bahamas – que poderá circular a oeste dos Açores e atingir a Europa Ocidental.

O aviso vermelho, o mais grave de uma escala de quatro, vai estar em vigor nos cinco distritos entre as 12:00 e as 18:00 de terça-feira.

Para hoje, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Vila Real, Bragança, Aveiro, Coimbra, Guarda, Castelo Branco, Portalegre, Leiria, Santarém, Lisboa e Setúbal sob aviso laranja entre as 18:00 e as 00:00 de terça-feira devido à previsão de chuva forte e persistente e vento forte.

PROTEÇÃO CIVIL COLOCA EM ALERTA LARANJA OITO DISTRITOS DEVIDO AO MAU TEMPO



A Proteção Civil anunciou que vai colocar às 00:00 de terça-feira em estado de alerta especial laranja oito distritos do centro e norte do país devido à chuva "forte e persistente" e ao vento.

Lisboa, Santarém, Setúbal, Portalegre, Castelo Branco, Aveiro, Coimbra e Porto são oito distritos que vão estar em alerta laranja (o segundo mais grave da escala) entre as 00:00 de terça-feira e as 23:59 de quarta-feira, precisou Alexandre Penha, ajunto de operações da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), em conferência de imprensa.

"Fique atento". Proteção Civil envia SMS de prevenção

A Proteção Civil está esta segunda-feira a enviar mensagem escritas por telemóvel (SMS) para a população dos oito distritos que vão ficar em alerta laranja.

A ANEPC está enviar o SMS preventivo para a população dos distritos que vão estar em alerta laranja, à semelhança do que acontece quando o risco de incêndio rural é elevado.

"Chuva e vento forte nas próximas 48 horas. Risco de inundações. Fique atento. Siga recomendações das autoridades", indica o SMS.

