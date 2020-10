Depressão Bárbara causa mais de uma centena de ocorrências em Setúbal

Setúbal é, até agora, um dos distritos mais afetados pela depressão Bárbara que atinge o continente português desde segunda-feira. Durante a manhã foram registados mais de uma centena de incidentes, desde quedas de árvores a pequenas inundações.

Uma árvore de grande porte caiu em cima de um veículo na Avenida Coração de Maria. Segundo os moradores, a árvore tinha uma altura equivalente a três andares.

Durante a tarde, a chuva e as rajadas de vento baixaram de intensidade, o que não significa que a tempestade já passou. As autoridades estão alerta devido ao aumento da agitação marítima nas zonas costeiras do distrito, prevista para o final da tarde.