Vacinas da gripe esgotaram nas farmácias. Reforço de stock deve chegar dentro de duas semanas

As vacinas da gripe estão esgotadas nas farmácias nacionais e o reforço de stock só deve chegar daqui a duas semanas.

A segunda fase da vacinação contra a gripe sazonal começou em meados de outubro, mas o stock enviado às farmácias não chegou para toda a gente e a espera está a deixar a população inquieta.

Prevê-se que a reposição de stock aconteça na segunda quinzena de novembro. As farmácias estão a apontar os pedidos desde meados do ano e algumas terão até triplicado as encomendas.

Até agora, já 531 mil pessoas receberam gratuitamente a vacina nos centros de saúde e nas farmácias comunitárias.