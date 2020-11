Voluntariado nos hospitais começa a retomar lentamente

No Centro Hospitalar de Gaia, várias ações de voluntariado tiveram de ser suspensas durante o confinamento, principalmente aquelas que obrigavam a contacto direto com os doentes. O voluntariado do hospital é responsabilidade da Liga dos Amigos do Hospital de Gaia.

Um dos projetos que teve de se adaptar aos novos tempos foi o Mamamove, treino de exercício físico para mulheres com cancro da mama e que estejam a realizar quimioterapia. Ao todo já participaram 40 mulheres e há já mais cinco inscritas. Treinos presenciais já foram retomados, mas as sessões em grupo agora são individuais.

Em Gaia, também já foram retomadas as aulas de yoga e os pequenos-almoços.

No IPO do Porto, de março a junho, todo o voluntariado esteve parado. Começa agora lentamente a ser retomado, mas ainda a uma pequena escala.

Dos 500 voluntários da Liga Portuguesa Contra o Cancro apenas 10 puderam regressar ao hospital.

Desde setembro que o IPO voltou a receber por dia mais de 2.000 doentes. O voluntariado no hospital fixa-se agora no apoio e acolhimento dos doentes e acompanhantes e também na distribuição de leite e bolachas, um dos serviços que os doentes mais sentiram falta.

Há 40 anos que a Liga Portuguesa Contra o Cancro é uma das associações responsáveis pelo voluntariado no hospital.