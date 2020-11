Sindicato condena ameaças a jornalistas durante manifestação dos empresários da restauração

O sindicato dos Jornalistas condenou as ameaças feitas a profissionais dos média durante a manifestação dos empresários da restauração.



O órgão diz que em causa estão acusações feitas a várias equipas de jornalistas presentes na Praça do Rossio, em Lisboa. Por razões de segurança, um jornalista do Observador acabou por ser retirado do local pela PSP.

O sindicato garante que vai apresentar queixa e que as imagens divulgadas pelos órgãos de comunicação social são suficientes para que o Ministério Público abra um inquérito para apuramento de responsabilidades.