Carta de condução e documentos dos automóveis vão passar a formato digital 

A carta de condução e os documentos dos automóveis vão passar a formato digital, numa das novidades previstas nas alterações ao Código da Estrada.

Para além da carta de condução, também o Documento Único Automóvel (DUA), o seguro e a ficha de inspeção passarão a estar em formato digital numa aplicação no telemóvel.

De acordo com o Jornal de Notícias, quando forem parados pelas autoridades, os condutores terão de mostrar os documentos nessa aplicação. Se os agentes não tiverem meios eletrónicos para fazer a leitura, o condutor terá cinco dias para apresentar os documentos em papel na esquadra.

O aumento das multas está também entre as novidades das alterações ao Código da Estrada. No caso do uso do telemóvel ao volante, a coima pode ir dos 250 aos 1.250 euros e pode custar três pontos na carta de condução.

Os documentos expirados continuam válidos até 31 de março.