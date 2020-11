Funcionários das escolas marcam greve para 7 de dezembro

Os trabalhadores não docentes das escolas vão realizar uma greve no dia 7 de dezembro para exigir mais funcionários e melhores condições de trabalho, criticando a falta de resposta do Governo, anunciou esta quinta-feira o dirigente sindical Artur Sequeira.

Em conferência de imprensa junto ao Ministério da Educação, em Lisboa, o dirigente da Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais (FNSTFPS), que convocou a greve, explicou que em causa estão reivindicações antigas como a falta de pessoal e a precariedade, problemas antigos que continuam sem resolução.

"Esta greve faz-se porque o Ministério da Educação e o Governo do PS não estão a responder com a necessidade e a responsabilidade com que deviam estar a fazê-lo para as escolas públicas estarem abertas", disse, sublinhando que a federação é favorável à manutenção do ensino presencial.