67 crianças adotadas foram devolvidas às casas de acolhimento em 4 anos

Entre 2016 e 2019, 67 crianças adotadas ou em processo de adoção foram devolvidas às casas de acolhimento. Os especialistas dizem que uma das causas é a falta de acompanhamento das famílias.

Segundo o relatório CASA, que retrata anualmente a situação de acolhimento de crianças e jovens, em 2016, foram devolvidas às instituições 24 crianças; em 2017, 15 retornaram às casas de acolhimento; no ano seguinte, o número de casos de não integração voltou a subir para os 19; e, em 2019, nove crianças voltaram ao ponto de partida aquando do início do processo.

No ano passado, contavam-se 7.046 crianças em situação de acolhimento. Deste universo, foram adotadas 218 e a lista de espera para adoção tinha, na altura, cerca de 2.500 pessoas.