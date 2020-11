Grupo de cidadãos expulsa campistas da costa vicentina

Grupo de cerca de 20 populares estão a fazer incursões noturnas nas praias do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina contra o campismo selvagem. Dizem que as autoridades não conseguem pôr fim a um problema que se tem vindo a agudizar.

Avançaram em pelo menos três praias de Vila do Bispo, acordando quem acampava onde não podia. O momento foi filmado e partilhado no grupo das redes sociais.

Assumem-se como um movimento espontâneo de pessoas que se fartaram do campismo selvagem em plano parque natural.

O campismo selvagem não é um problema novo nos concelhos de Vila do Bispo e Aljezur. Atraídos pelo surf, chegam em carros e carrinhas adaptadas de toda a Europa e enchem as praias onde é proibido pernoitar.