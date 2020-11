Violência contra as mulheres. Campanha apela à ajuda da denúncia de casos

O Dia Internacional para a Eliminação da Violência Contra as Mulheres assinala-se esta quarta-feira. A data é assinalada por uma campanha que apela à ajuda de todos na denúncia dos crimes e apoio às vítimas.

Desde o início do ano, morreram 30 mulheres em Portugal, pelo menos metade vítimas de violência doméstica.

A pandemia agravou os crimes de violência doméstica, mas as denúncias diminuíram, uma vez que as vítimas ficaram confinadas com os agressores. Agora, com o aumentar das restrições, as previsões é que as denúncias voltem a diminuir.

A Rede Nacional de Apoio a Vítimas de Violência Doméstica já acolheu 625 pessoas nesta segunda vaga da pandemia e fez cerca de 12.500 atendimentos.