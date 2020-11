Violência doméstica. "Julgo que começa a desaparecer o sentimento de impunidade"

O Governo lança hoje uma nova campanha de combate à violência doméstica que vai estar espalhada por transportes públicos, rede multibanco, hipermercados, estações de serviço e órgãos de comunicação social.

Mariana Vieira da Silva, ministra de Estado e da Presidência, esteve na Edição da Manhã da SIC Notícias para falar sobre os objetivos da campanha e o que está a ser feito em Portugal para combater a violência doméstica.

"Estamos desde agosto de 2019 a trabalhar intensamente com todos os setores do Governo: Justiça, Administração Interna, Segurança Social e organizações de apoio às mulheres, numa ação integrada que permite a todas as mulheres que apresentem queixa que tenham nas primeiras 72 horas a resposta que precisam", disse à SIC Notícias.