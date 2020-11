Motoristas de TVDE pedem mais fiscalização à aplicação da lei que regula o setor

Os condutores do Transporte de Passageiros em Veículos Descaracterizados a partir de Plataforma Eletrónica consideram que a lei que gere o setor não está a ser cumprida e, por isso, estão a perder o negócio.

Os motoristas consideram que a lei de há dois anos e meio, que regula o sector, está a ser violada e a destruir pequenas e médias empresas.

Do Marquês de Pombal ao Parlamento, a pé, os motoristas dos transportes de passageiros, a que se acede a partir de plataforma electrónica, quiseram expôr nas ruas de Lisboa, as dificuldades que enfrentam. Uma delas é quererem que a regulação do setor seja mais eficaz, pedem por isso, mais fiscalização.