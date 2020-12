Bebé atropelada na Amadora está estável e em observação no hospital

A bebé de 3 meses que foi atropelada esta quarta-feira de manhã numa passagem de peões, na Amadora, no distrito de Lisboa, encontra-se estável no Hospital de Santa Maria, tendo sido considerada ferido ligeiro, informou à Lusa a PSP.

De acordo com o subintendente da PSP da Amadora José Ferreira, pelas 12:30 a bebé estava em observação hospitalar.

Pelas 10:20, uma bebé de 3 meses de idade - que seguia num carrinho conduzido pela sua mãe - foi atropelada numa passadeira na Rua das Indústrias, na freguesia da Venda Nova, junto à estação de comboios da Reboleira.

"Um veículo de passageiros colidiu com o carrinho da bebé, tendo o carrinho sido arremessado. A bebé acabou por sair do carrinho e ficou postada no solo", afirmou o subintendente.