O que é preciso ser feito para a inclusão social das pessoas com deficiência?

Assinala-se na quinta-feira o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência. Em entrevista à SIC Notícias, a secretária de Estado da Inclusão das Pessoas com Deficiência, Ana Sofia Antunes, explica quais os pontos fundamentais da estratégia do Governo na integração destes cidadãos.

Um dos quais é evitar que aumente o número de pessoas com deficiência desempregadas, reforçando, para isso, os apoios às empresas na manutenção destes postos de trabalho e mostrando quais as capacidades dos cidadãos com deficiência.

“É um trabalhador que procura ao máximo ser merecedor da oportunidade que lhe está a ser dada”, sublinha.

A secretária de Estado da Inclusão das Pessoas com Deficiência prevê que a estratégia seja aprovada já no final de janeiro.