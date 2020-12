Portugal pode chegar até ao final do ano ao maior saldo natural negativo do século

Até agora, houve mais mortes e menos nascimentos em Portugal. O país poderá chegar, até ao final do ano, ao maior saldo natural negativo do século.

De acordo com o jornal Público, o último registo do género foi em 1918, quando a gripe pneumónica matou milhares de pessoas.

Os números do teste do pezinho que são realizados nos primeiros dias de vida dos bebés mostram que, este ano, a natalidade tem vindo a diminuir. Entre janeiro e outubro foram realizados cerca de 71.700 testes, quase menos dois mil do que no mesmo período de 2019.

Em sentido inverso, a mortalidade tem aumentado. Entre março, altura em que foram detetados os primeiros casos de covid-19, e novembro, registaram-se mais de 9.600 mortes do que a média.

Estes são dados provisórios e ainda sujeitos a acertos.