Um país em choque com a morte de Sara Carreira

A morte de Sara Carreira deixou país em choque. A jovem de 21 anos era muito acarinhada pelo publico, assim como é a sua familia, que emitiu um comunicado a pedir paz e privacidade num momento de dor imensa.

As reações da classe artística não tardaram nas redes sociais. DAMA, Pedro Abrunhosa, Agir, Diogo Piçarra e Fernando Daniel usaram as redes sociais para mostrar o choque com a notícia. Fernando Daniel escreveu no Facebook: "uma ternura de pessoa, uma luz incrível. Tinhas uma vida pela frente. De todas as pessoas que se cruzaram contigo, nenhuma ficou indiferente ao que tu eras, tenho a certeza."

Cláudia Vieira escreveu no Instagram que está "completamente em choque com um aperto gigante no coração". A apresentadora da SIC deixou ainda uma mensagem de força à família Carreira.

Liliana Campos lembrou no Instagram que conheceu a Sara "quando tinha 8 ou 9 anos". A apresentadora da SIC chamou-lhe "a princesa das princesas".

Andreia Rodrigues, da SIC, tal como outros artistas, colocou uma imagem de luto e publicou um coração partido. João Baião deixa um "abraço forte a toda a família".

Rita Ferro Rodrigues, Tânia Ribas de Oliveira e Ricardo Pereira também deixaram uma mensagem nas redes sociais.