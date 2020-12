Marcelo não comenta possível decisão do Governo de reestruturar o SEF

O Presidente da República afirmou na segunda-feira que acompanha o que o Governo diz em relação à possível reestruturação do SEF.

Marcelo Rebelo de Sousa, em declarações aos jornalistas, avançou também que o ministro da Administração Interna quer manter-se em funções, uma decisão acompanhada pela vontade do primeiro-ministro.

Sobre a audiência com Magina da Silva, explicou que já tinha sido marcada há uma semana atrás, mas recusou-se a revelar os assuntos debatidos no encontro.

EDUARDO CABRITA OUVIDO HOJE NO PARLAMENTO

O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, vai ser ouvido esta terça-feira no Parlamento sobre o caso da morte do cidadão ucraniano Ihor Homeniuk, há nove meses, nas instalações do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) no aeroporto de Lisboa.

A audição do ministro vai acontecer na comissão parlamentar de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias e decorre de pedidos do PSD e da deputada não-inscrita Joacine Katar Moreira (ex-Livre).

O cidadão terá sido vítima do crime de homicídio por parte de três inspetores do SEF, já acusados pelo Ministério Público, com a alegada cumplicidade de outros 12 inspetores. O julgamento deste caso terá início em 20 de janeiro.

Noves meses depois do alegado homicídio, a diretora do SEF, Cristina Gatões, demitiu-se na semana passada, após alguns partidos da oposição terem exigido consequências políticas deste caso. Cristina Gatões tinha dito em novembro que a morte do ucraniano foi o resultado de "uma situação de tortura evidente".

Na semana passada, depois de ser conhecida a decisão de Cristina Gatões, o ministro da Administração Interna considerou que a diretora do SEF "fez bem em entender dever cessar funções", justificando que não teria condições para liderar o organismo no âmbito do processo de reestruturação que está previsto.