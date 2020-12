Intenções de voto dos portugueses: PS sobe e PSD desce

Com nove meses de gestão da pandemia, o Governo não acusa o desgaste nas intenções de voto dos portugueses. Nos últimos dois meses o PS subiu, enquanto o PSD caiu, na sondagem do ICS/ISCTE para a SIC e para o Expresso.

Em abril, quando deu uma entrevista à SIC, Rio Rio tinha o PSD nas intenções de voto a cinco pontos do PS, que desde as eleições vinha a perder. Mas desde então que os socialistas descolaram e nos últimos dois meses a diferença acentuou-se, e é agora de 14 pontos. Mais do que os 8,5 que os distanciaram nas eleições.

De setembro para cá, o acordo da direita para governar os Açores pode ter pesado na perceção dos eleitores a nível nacional. O PS sobe para os 39% e o PSD cai para os 25%, o Bloco mantém os 8% e o Chega mantém os 7%. A CDU recupera um ponto, o PAN cai para os 2%, o CDS mantém os 2% e Iniciativa Liberal cai para 1%.

Esta sondagem foi feita na semana antes da aprovação do Orçamento e antes do episódio do SEF. Com nove meses de pandemia o Governo aguenta o desgaste. A maioria entende que atuação é mais positiva que negativa.

Este estudo foi coordenado pelo ICS e pelo ISCTE. O trabalho de campo da GFK Metris foi realizado entre os dias 11 e 25 de novembro com base em 802 entrevistas diretas e pessoais, consideradas válidas. A margem de erro máxima é de 3,5%, o nível de confiança de 95%.